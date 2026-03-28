“アナウンサーNo.1スタイル”と称されるフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が、28日までにインスタグラムを更新。4月21日に発売する自身初の写真集の表紙とタイトルを発表した。タイトルは「Lily」（ユリ）。「『Lily（ユリ）』の花は純白の象徴私の名前である『白戸』の“白”や、表紙カットの白い衣装とも重なる存在です。ユリには気品や成熟といった意味もあり、アナウンサーとしての私の理想像にもぴったりだと思い