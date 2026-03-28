女優の菅野美穂（48）が28日、都内で主演映画「90メートル」（監督中川駿）の公開記念舞台あいさつに出席した。中川監督の半自伝的内容の本作では、難病を抱えるシングルマザーを演じた。ダブル主演の山時聡真（20）が、高校3年生で大学受験を控える息子役を演じ、母を介護する役どころとなっている。難病を患い、身の回りの世話を息子が行っている設定。「息子を思う気持ちを大事に演じた。現場で監督や西野七瀬さんとのや