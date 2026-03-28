言葉をなめらかに話すのが難しい吃音（きつおん）を持つ若者が、「店員」として接客を行うイベント「注文に時間がかかるカフェ」（注カフェ）が全国各地で開催されている。川崎市役所でも２０日、１日限定でオープンし、大学生ら４人が接客に挑戦した。（滝川乃彩）接客を担った大学生らは、訪れた客に受付で吃音について説明し、「言い終わるまで、ゆっくり待っていてください」などと声をかけた。その後、無料提供する飲み物