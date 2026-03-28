大相撲の大の里（二所ノ関）と豊昇龍（立浪）の両横綱が２８日、千葉・成田山新勝寺で成田山開基１０９０年祭記念事業、信徒会館「七誓閣」建設の地鎮祭で奉納土俵入りを行った。同所での横綱の奉納土俵入りは、２００６年２月１９日に総門の地鎭祭での朝青龍以来。約１０００人の前で土俵入りを終えた大の里は「こういう節目の時に横綱として土俵入りができてうれしい」と語った。春場所は左肩の負傷で途中休場。２９日から