スポニチ発の女性アイドルユニット「スポポポポニー」（略称スポニー）が28日、東京・SHIBUYADAIAで「4thAnniversaryLive〜走れっ！！スポポポポニー〜」を行い、新メンバーの姫矢ゆず（担当カラー:黄色）と宇咲春花（同:水色）がお披露目された。22年3月27日のデビューライブから4年と1日。単独公演のチケットは完売で、会場をファンが埋め尽くした。叶夢るるが3月16日を最後に卒業。ライブではリーダーの山田志帆、朝