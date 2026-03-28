■MLBドジャース ー ダイヤモンドバックス（日本時間28日、ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・DH”で出場し、3打数無安打1四球。試合は4ー4で迎えた8回、無死二塁から大谷の二ゴロの間に走者を三塁に進めると、今季カブスから移籍した新戦力、K.タッカー（29）にタイムリーが飛び出し、勝ち越しに成功した。9回はメッツから新加入のE.ディアズ（32）がリードを守り切り