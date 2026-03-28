3月28日（現地時間27日、日付は以下同）。2025－26レギュラーシーズンのMVP候補ランキングの最新版が『NBA.com』へ公開された。 前回（20日）にトップだったオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが2位、2位のルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）は4位へ順位を落とした。 そして1位に浮上したのは、サンアントニオ・スパーズのビクタ&