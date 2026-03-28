B1西地区の大阪エヴェッサは3月28日、高橋快成が3月15日に開催された「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」第26節の富山グラウジーズ戦で負傷し、脳震盪と診断されたことを発表した。 神奈川県出身で現在22歳の高橋は、176センチ75キロのポイントガード。中京大学在学中から岐阜スゥープスや三遠ネオフェニックスで特別指定選手としてプレーし、今シーズンからプロとして