[3.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](藤枝サ)※14:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 31 栗栖汰志DF 3 鈴木翔太DF 5 楠本卓海DF 16 森侑里MF 7 松木駿之介MF 10 菊井悠介MF 13 中村優斗MF 14 三木仁太MF 17 岡澤昂星MF 22 久富良輔FW 11 真鍋隼虎控えGK 21 ジョーンズ・レイDF 4 中川創DF 25 中村涼MF 6 世瀬啓人MF 8 浅倉廉MF 15 杉田真彦MF 30 芹生海翔FW 9 矢村健FW 29 閑田隼人監督槙野智章[北海道