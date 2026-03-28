ナ・リーグ西地区のドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に5－4で快勝。新戦力のカイル・タッカー外野手が決勝適時打を放ち、最終回は守護神エドウィン・ディアス投手が無失点の好投。新戦力の活躍で開幕2連勝を飾った。 ■もはや隙なし、3連覇へ連勝発進 試合はドジャース2点ビハインドの3回裏、アレックス・フリーランド内野手のソロ本塁打を皮切りに、ム