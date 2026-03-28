「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が27日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。家事について語った。MCの藤ヶ谷太輔が「洗濯とか、皿洗い好きなんですよ」と明かすと、あのは「洗濯は、もうかれこれ何年かはやっていなくて。自分で」と打ち明けた。MCの笑福亭鶴瓶は「汚な」とツッコミを入れたがあのは「人にやってもらったりしてたんです。大人に」と平然。それでも「本当に最近、やりまし