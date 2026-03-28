群馬県藤岡市の5人が暮らす住宅で火事があり、全員が搬送され1人が死亡し、4人がけがをしました。【映像】現場の様子午前1時ごろ、藤岡市立石の住宅から火が出ました。およそ5時間後に消し止められましたが、2階建ての木造住宅が全焼しました。警察によりますと、この住宅には5人が暮らしていて、全員が病院に搬送されましたが、そのうち男性1人が死亡しました。4人は意識はあるということです。警察は、死亡したのは58歳