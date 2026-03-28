7月から放送されるテレビアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』（毎週木曜後11：56）のメインキービジュアルとメインPV第1弾が公開された。あわせて、オープニングテーマはずっと真夜中でいいのに。が担当し、エンディングテーマは、メインPV第1弾にも楽曲を使用されているimaseによる書き下ろし最新楽曲「Fiction」に決定したことが発表された。【画像】顔近い！公開された『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』メインPV第1弾場