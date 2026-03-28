TBSの井上貴博アナウンサー（41）の冠ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜後1・00）が28日、最終回を迎えた。オープニングトークで、井上アナは「この番組は産声を上げたの2022年4月なんです」と説明。「2022年の4月の2日なんです。で、“あ、そうだ”と思って、昨日改めて初回の放送を聴き直してみたんですよ。聴いてられなかったです」と苦笑した。「いろんなものにかみついて喧嘩腰だし、その“舐めんじゃねえ”とか言