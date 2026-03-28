東京・池袋の商業施設で女性が元交際相手の男に殺害された事件で、男は自身が意識を失う直前まで女性と自分を交互に刺していたことがわかりました。【映像】現場の様子廣川大起容疑者（26）は、豊島区にある「ポケモンセンター」で、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）を殺害した疑いがもたれています。廣川容疑者は事件後、自分で首を切り死亡しましたが、その後の捜査関係者への取材で、春川さんと自分を交互に刺す様子が