俳優の山時聡真（20）、菅野美穂（48）が28日、都内で行われた映画『90メートル』公開記念舞台あいさつに登壇。舞台あいさつの最後には、親子役を演じた山時の言葉に菅野が涙する場面もあった。【写真】“親子の絆”を再確認した山時聡真&菅野美穂本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務