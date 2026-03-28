◇プロボクシング「TREASUREBOXINGPROMOTION12」WBA＆WBO世界ライトフライ級タイトルマッチ王者 レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）＜12回戦＞同級7位・谷口将隆（ワタナベ）（2026年4月3日東京・後楽園ホール）元WBO世界ミニマム級王者でWBO世界ライトフライ級4位、WBA同級7位の谷口将隆（32＝ワタナベ）の挑戦を受ける、WBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）が28日、都内のジムで練習