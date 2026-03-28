『スパイダーマン』での共演をきっかけに交際し、このほど極秘結婚が伝えられたトム・ホランドとゼンデイヤ。新作映画『The Drama（原題）』のプロモーションで大忙しのゼンデイヤと、そんな彼女をサポートするトムの姿がキャッチされた。【写真】ゼンデイヤ、結婚指輪とみられるゴールドリングゼンデイヤがロバート・パティンソンと共演する『The Drama』は、クリストファー・ボルグリ脚本・監督による、結婚を控えたカップル