女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が花のように美しい姿でファンを魅了した。２８日までにインスタグラムで「お花が大好きなので幸せな気持ちな表紙撮影でした！」とつづり、花柄の髪飾りを付け、ピンクのドレスを着て花と写る様子などをアップした。この投稿には「え〜かわゆい」「天使すぎ」「可愛いお衣装を着るために生まれてきた」「お人形？」「お花の妖精」「ロングゆいだいすき」