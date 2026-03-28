中山１１Ｒ・日経賞・Ｇ２・馬トク激走馬＝アスクナイスショー逃げを打った１月の迎春ステークス（３勝クラス、中山芝２２００メートル）では１０００メートル５９秒５のペースを刻みながら直線でも後続を寄せ付けず、１馬身半差をつけ、オープン入りを果たしたシルバーステート産駒。田辺裕信騎手は「楽な感じで４コーナーを上がってこれた。馬も力をつけたのかな」と相棒を評価した。中間は２月２７日に外厩・ＫＳトレーニン