◆米大リーグドジャース５―４ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）メッツから新加入した守護神Ｅ・ディアスが２７日（日本時間２８日）、５―４の９回から７番手で登板し、移籍後初セーブを挙げた。ＭＬＢで最も盛り上がる、トランペットの曲でメッツ時代から登場シーンが注目されていたディアス。背番号３での初登場では、トランペット生演奏とともにマウンドに上がり、ス