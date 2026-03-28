◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２８日・マツダスタジアム）女優・藤崎ゆみあが始球式を行った。自身の誕生日２月１６日にちなんだ「背番号２１６」の広島のユニホーム姿でマウンドへ。ワンバウンド投球に「投げる前はドキドキしていたけど、あっという間でした。無事に投げられて良かったです」と振り返った。広島出身の１８歳。小学生時には、よくマツダスタジアムへ試合観戦に訪れていたという。当時広島のエースだっ