歌手・相川七瀬が27日、自身のインスタグラムを更新し、娘とのヨーロッパ旅行の様子を伝えた。 【写真】娘と女子旅2人で協力石畳のシルエットがエモすぎる 相川は「娘と2人 女子旅です」と記された投稿に添えられたのは「Sweden, Europe」の文字。「vacances」と記していた前日26日は「Finland」で、機内からの撮影した写真や座席での横顔をアップしている。また、別の投稿では「お休みは大事ですね束の間の休息