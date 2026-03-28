「広島−中日」（２８日、マツダスタジアム）試合開始前に女優の藤粼ゆみあが始球式を務めた。赤いパンツと自身の誕生日にちなんだ背番号「２１６」のカープユニでマウンドに上がった藤粼。ボールを投じると満面の笑みを浮かべて跳びはねた。その後も笑顔を振りまきながら手を振って引き揚げた。スタンドからは大歓声が降り注いだ。「投げる前まではすごいドキドキしてたんですけど、投げ終わったら一瞬であっ