東京で桜が満開になりました。28日午後2時ごろ、東京・千代田区の靖国神社にあるソメイヨシノの標本木で、東京管区気象台の職員が8割以上のつぼみが開花しているのを確認し、東京で桜が満開になったと発表しました。2025年より2日早く、平年と比べて3日早い観測です。