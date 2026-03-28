「走るATM」だと…？鈴鹿サーキットの公式SNSアカウントが、同地で開催の「F1グランプリ」にあわせ、配備された車両の写真を投稿しました。この車両が意外なものだったようで、SNSでは反響が寄せられています。【写真】えっ…これが鈴鹿に出現の「走るATM」驚愕の全貌です投稿は「木曜日からガンガン買い物して現金が…。そんな貴方に、GP SQUARE FANZONEにセブン銀行ATMありますっ！！これで安心だねっ」というもの。それとと