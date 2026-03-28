全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・初台のラーメン店『らぁめん一福』です。和のダシと味噌がまあるく溶け合うやさしき味わい厨房を切り盛りするのは石田久美子さん。おだやかな笑顔も佇まいもなんだか実家の母を思わせる。主婦から転身し、この店をオープンしたのが35年前。「修業したわけではないし大したことはやってないのよ」と控えめに語るけれど、いやいやこれは