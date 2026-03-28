毎日の献立作りや食事の準備は、暮らしの中でも大きなウエイトを占めるもの。「たまには楽をしたいけれど、味にもこだわりたい……」。そんな願いをかなえてくれるのが、輸入食品やこだわりのオリジナル商品がそろう「カルディ」の商品です。All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、埼玉県在住・30代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった