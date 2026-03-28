◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第13節東京ベイ 51―7 BL東京（2026年3月28日東京・スピアーズえどりくフィールド）前節まで10勝2敗で2位の東京ベイは、2連覇王者で6位のBL東京を51―7（前半17―7）で下して11勝目を挙げた。3トライ差以上の勝利によるボーナスポイントも獲得。総勝ち点を55に伸ばし、2季連続のプレーオフ進出を一番乗りで決めた。東京ベイは前半15分、敵陣ゴール前の左ラインアウトから右へ展開して