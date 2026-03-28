◇パ・リーグロッテ―西武（2026年3月28日ZOZOマリン）大阪桐蔭高校野球部OBで、希少がん闘病中の福森大翔さんがセレモニアルピッチを行った。今季からZOZOマリンスタジアムのマウンド広告を掲出しているセンス・トラスト株式会社代表取締役の今中康仁さんが西岡剛1軍チーフ打撃兼走塁コーチの大阪桐蔭高校野球部の後輩であり、同じく大阪桐蔭高校野球部OBである福森さんの“登板”が実現した。福森さんは「こういう場