大相撲の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が28日、成田山信徒会館「七誓閣」建設地鎮祭で土俵入りを披露した。約1000人の前で、堂々と雲竜型を披露。先月には節分会で千葉県成田山新勝寺を訪れており、「豆まきで来て、慣れていた。土俵入りでは初めて来たので、うれしく思っている」と話した。地鎮祭での土俵入りは異例。成田山では大鵬や栃ノ海ら数人しか経験しておらず、前回は06年2月に叔父の朝青龍が総門の地鎮祭で土俵入