今年の春闘では物価高や人手不足を背景に、多くの企業で賃上げが決まりました。しかし、滋賀県大津市では公立幼稚園の先生の“賃下げ”が議論されていて物議を醸しています。なぜ今、“賃下げ”なのでしょうか？【画像を見る】「なんでなん」“賃下げ案”にSNSでは悲嘆の声「働いている方を馬鹿にしている」幼稚園教諭の“賃下げ案”「未来ある子どもにお金かけられないの、なんでなん」「働いている方を馬鹿にしている」2月下旬か