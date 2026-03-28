アメリカでプロゴルファーのタイガー・ウッズ選手が横転事故を起こし、飲酒または薬物の影響下で運転した疑いで逮捕されました。【映像】横転した車とウッズ選手27日午後2時すぎ、フロリダ州のジュピター・アイランド市で、ウッズ選手が乗った車がトラックを追い越す際に接触し、横転しました。ウッズ選手にけがはありませんでしたが酩酊した兆候がみられ、飲酒または薬物の影響下で運転した疑いで逮捕されました。呼気検