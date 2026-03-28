お笑いタレント東野幸治（58）が28日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。4月からの在職老齢年金制度の改正に言及した。この日の番組では、4月からのさまざまな制度変更について特集。その中で、在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げを取り上げた。在職老齢年金は、年金と給与の合計が一定額を超えると年金の一部または全部が支給停止となる。この制度について、東野が