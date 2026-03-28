中東情勢の緊迫化を受け「ガソリンが1リットル300円まで上昇するのではないか」といった不安が広がっています。たしかに日本は原油の約9割を中東に依存しており、その多くがホルムズ海峡を通過しているため、影響を受けやすい構造にあります。 こうした状況をふまえ、政府は2026年3月19日からガソリン価格を抑えるための補助金を再開し、全国平均で1リットル170円程度に抑える方針を示しました。しかしこの水準は、今後も維持