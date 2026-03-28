「高額療養費が引き上げ決定」というニュースが話題となりました。 高額療養費とは、けがや病気の治療で高額な医療費が発生したときに、家計の負担を軽減できるものですが、高額療養費引き上げにより、全国保険医団体連合会の調査によると「がん患者の4割が治療を断念する可能性がある」という結果になりました。 また、「国民1人あたりの負担減は月49円程度なのに、なぜ引き上げるのか」という制度への疑問、不安