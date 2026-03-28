「メニュー写真より実物が大きい」「混雑時でも時間制限が長め」――コメダ珈琲の“太っ腹すぎる経営”を見て、「それで利益が出るの？」と不思議に思ったことはありませんか？ 実はコメダの営業利益率は約18～20%と、スタバやドトールを大きく上回る業界トップクラスなのです。 本記事では「逆メニュー詐欺」の評判から業績データ、そして常識を覆す“逆張り”ビジネスモデルまで、