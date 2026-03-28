○ ドジャース 5 − 4 ダイヤモンドバックス ●＜現地時間3月27日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が27日（日本時間28日）、開幕2戦目のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」でフル出場。3打数無安打1四球で今季初のノーヒットに終わった。ドジャースは接戦を制し開幕2連勝。新戦力の活躍が光った。大谷はダイヤモンドバックスの先発右腕・ネルソンの前に、初回の第1打席は追い込まれたあとの低