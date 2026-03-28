ウェブ漫画『女神降臨』の作者、yaongyi（ヤオンイ）が、極秘で第2子を出産していたことを遅れて報告した。3月27日、yaongyiは自身のSNSで「これまで連載を休み、静かに過ごしていた理由をようやく慎重にお伝えします。私たち家族に、天使のような赤ちゃんがやってきました」と、第2子誕生を知らせた。【写真】“キムタクの娘”が演じた『女神降臨』あわせて、超音波写真を手に夫と撮影した臨月ショットや、生まれたばかりの第2子