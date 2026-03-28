【モデルプレス＝2026/03/28】歌手のDream Amiが3月27日、自身のInstagramを更新。運転している姿を披露し、話題となっている。【写真】LDH所属37歳美女「PAO乗ってるの？」運転ショット◆Dream Ami、ドライブショット公開Amiは「あっという間に終わっちゃう春がはじまった！！」「目黒川のお花見もはじまってました」とつづり、車のハンドルを握る自身の姿を投稿。白いシャツにラフなヘアスタイルのドライブショットを披露した。