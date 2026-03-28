【モデルプレス＝2026/03/28】歌手でタレントの中川翔子が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の歯の様子を公開した。【写真】40歳双子出産タレント「小さな歯が可愛すぎる」歯が生えた弟◆中川翔子、双子の歯公開中川は「弟君も歯がはえた」とコメントし、ちょこんと小さな歯がはえている双子の弟の口をアップにした写真を公開。さらに「お兄ちゃん歯がのびてきたね」と記し、下の前歯が2本はえている双子の兄のシ