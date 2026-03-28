遠距離恋愛には不安がつきものです。特に、急な転勤や引越しが理由ならば、なおさら女性は心細くなってしまいがち。では、どのような言葉をかけてあげると、女性の不安を打ち消すことができるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「遠距離恋愛になる直前に言われて女性が安心できた彼氏からの言葉９パターン」をご紹介します。【１】クサいセリフに思わず笑ってしまう「離れていても心は近いよ」「バカ