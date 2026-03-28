◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）阪神・森下翔太外野手が、先制の左犠飛を放った。初回１死。中野が右前打で出塁し、その後に二盗を成功させた。岸田の悪送球の間に三進した後、森下がハワードの変化球を左翼へ。中野は悠々と生還した。「打ったのはチェンジアップ。ムーさん（中野）がチャンスメイクしてくれたので、先制点に繋がってよかったです。ゾーンを上げて、自分のスイングを心掛けました」