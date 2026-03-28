オリックス・田嶋大樹投手が２９日の開幕３戦目・楽天戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。オープン戦では２試合で計７回を３失点とやや苦しんだが、２２日に行われたファーム・リーグの広島戦（杉本商事ＢＳ）では６回２失点、４奪三振の力投。「（状態は）悪くない。オリックスの優勝に貢献できるような投球をする意識で準備してきた」と快投をイメージした。当初、先発が見込まれていた新外国人のジェリー（ジ