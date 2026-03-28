うつろな目をして路上に座り込み、頭髪はボサボサに乱れ、両足は無数のアザで覆われた女性──カンボジア・シアヌークビルの路上で変わり果てた姿で発見された中国人美女インフルエンサーUmiさん（本名ウー・モウジェン、20）。その時の写真が中国の大手SNS「Weibo」で拡散され、世界中に衝撃を与えた。 【写真を見る】“変わり果てた姿”で見つかった美人インフルエンサー・Umiさん（20）。他、“活動再開”ライブ配信を行