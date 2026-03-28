今日28日、東京の桜(ソメイヨシノ)が満開になりました。平年より3日早く、昨年より2日早い観測です。東京で桜満開今日28日、気象庁は、靖国神社にある桜(ソメイヨシノ)の標本木で、桜が満開になったと発表しました。平年より3日早く、昨年より2日早い満開日です。3月19日に開花してから、9日で満開を迎えました。※サクラの満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。なお、今日は、これまでに