◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大野稼頭央投手が、出場選手登録された。２１日にファーム・リーグの阪神戦（タマスタ筑後）で先発として６回２／３を無失点と好投していた。倉野投手コーチは「先発も中継ぎも両方ある」と適性を評価した上で、今回の１軍昇格について「中継ぎとして必要だと判断した。前から準備はしていました」と説明した。今春の宮崎キャンプでは主