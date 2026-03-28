男子ゴルフの元世界ランキング１位、タイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が２７日（日本時間２８日）、米フロリダ州で自動車による交通事故を起こし、アルコールまたは薬物の影響下で運転した疑いで逮捕された。同州マーティン郡警察が発表した。その後、釈放されたと現地メディアが報じた。米テレビ局ＡＢＣによると、ウッズは自宅から北へ約４マイル（約６・４キロ）離れた２８１ビーチ・ロード付近で横転事故を起こした。マー