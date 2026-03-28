世界でたった一つしか残されていないドイツ製のSLなどの展示施設が28日、名古屋市科学館にオープンしました。 【写真を見る】“移動しないが車輪が動く”SLの展示施設「鉄道ひろば」 名古屋市科学館にきょうオープン “世界で唯一”残るドイツ製のSLなど見どころ満載 名古屋市科学館の屋外スペースにオープンした「鉄道ひろば」では、B6形蒸気機関車と呼ばれるドイツ製のSLの車輪が動く様子などが楽しめ