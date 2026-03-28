◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイD）ソフトバンクの周東佑京外野手（30）がチームを救う神キャッチを見せた。0―1の2回、日本ハムの攻撃で2死一、二塁の場面。郡司の放った詰まり気味の打球は二塁ベースと中堅定位置の間にポトリと落ちると思われた。だが、中堅守備は周東。快足を飛ばすと地面ギリギリで捕球した。試合前のセレモニーでは王貞治球団会長から昨季日本一を記念したチ